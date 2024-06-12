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«РБ Лейпциг» продлил контракт со своим форвардом

Дата публикации: 12-06-2024

Пресс-служба «Лейпцига» отрапортовала о заключении нового трудового соглашения с нападающим сборной Словении Беньямином Шешко. Футболист поставил подпись под долгосрочным контрактом, рассчитанным до середины 2029 года.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в соглашении 21-летнего футболиста появился пункт о сумме отступных, который можно будет активировать сначала летом 2025, а затем летом 2026 года. О какой сумме идет речь, не уточняется.

В прошедшем розыгрыше Бундеслиги Шешко выходил на поле в 31 поединке и забил 14 голов.

По слухам, молодым центрфорвардом интересуются «МЮ», «Челси», «Арсенал» и «Милан».

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