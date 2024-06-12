Официально: Мотта – главный тренер «Ювентуса»

Дата публикации: 12-06-2024

Туринский «Ювентус» в среду объявил имя нового главного тренера. Им стал Тьяго Мотта, который до этого работал в «Болонье».



Сообщается, что стороны подписали 3-летний контракт, по условиям которого заработная плата 41-летнего специалиста составит 5 миллионов евро в год.



«Я очень счастлив принять новый вызов, став частью такого легендарного клуба, как «Ювентус». Спасибо владельцам и руководству за веру в меня. Сделаю все, чтобы болельщики, глядя на игру команды, чувствовали себя счастливыми», - сказал Мотта.



По итогам сезона-23/24 «Болонья» во главе с Моттой заняла пятое место в турнирной таблице Серии А и впервые с 1964 года гарантировала себе участие в Лиге чемпионов.



«Ювентус» завершил сезон на 3-й строчке, а также стал обладателем Кубка Италии.