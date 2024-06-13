«Боруссия» Дортмунд объявила об уходе Терзича

Дата публикации: 13-06-2024

«Боруссия» из Дортмунда объявила о досрочном прекращении сотрудничества с Эдином Терзичем.



Отмечается, что контракт с Терзичем, действовавший до лета 2025-го, был расторгнут по инициативе самого 41-летнего коуча, который принял решение сложить свои полномочия.



Ранее в немецкой прессе появились слухи о том, что между игроком дортмундцев Матсом Хуммельсом и Терзичем произошел конфликт, после чего центрбек пригрозил руководству «шмелей» сменой клубной прописки.



Терзич занимал пост главного тренера «Боруcсии» с июля 2022 года. В минувшем сезоне его подопечные заняли пятое место в Бундеслиге, а также вышли в финал Лиги чемпионов, где уступили «Реалу».