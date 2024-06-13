«Зенит» согласовал с «Бешикташем» стоимость Фернандеша и Зайнутдинова

Дата публикации: 13-06-2024

Турецкие СМИ пишут о том, что «Бешикташ» и «Зенит» согласовали трансферы Бактиёра Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша.



По данным «Sabah Sport», в общей сложности чемпиону России придется раскошелиться на € 23,5 евро. Казахстанский защитник обойдется «сине-бело-голубым» в 4,5 млн евро, а за португальского хавбека команда Сергея Семака выложит 17 миллионов евро + 2 млн в качестве бонусов.



Зайнутдинов перебрался в стан «чёрных орлов» из ЦСКА (Москва) в 2023 году. В 37 матчах минувшего сезона 26-летний футболист отметился 1 голом.



В активе 25-летнего Фернандеша, который выступает за стамбульский клуб с 2022 года, 45 встреч во всех турнирах (3 забитых мяча и 6 ассистов).