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Витсель продлил контракт с «Атлетико»

Дата публикации: 13-06-2024

Аксель Витсель продолжит свои выступления в футболке «Атлетико». Как сообщается на официальном сайте мадридцев, бронзовый призер ЧМ-2018 продлил трудовой договор с «матрасниками» до лета 2025 года.

Напомним, Витсель пришел в команду Диего Симеоне в 2022 году свободным агентом. На «Сивитас Метрополитано» он переквалифицировался из опорника в центрального защитника.

В сезоне 2023/24 бельгиец провел 51 матч на клубном уровне, в которых стал автором 2 голов.

Добавим, что 35-летний игрок вызван в национальную сборную для участия в Евро-2024.

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