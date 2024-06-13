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«Милан» назначил Фонсеку новым главным тренером

Дата публикации: 13-06-2024

ФК «Милан» обзавелся новым наставником. Им стал Паулу Фонсека. Информация о назначении 51-летнего португальца появилась на сайте «красно-чёрных».

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве до конца сезона 2026/2027. По информации итальянской прессы, «Милан» будет платить специалисту 3 500 000 евро в год.

Прежним местом работы Фонсеки был «Лилль». Под его руководством «доги» завершили сезон на 4-м месте в турнирной таблице французской Лиги 1.

Также португалец в свое время находился у руля таких команд, как «Рома», «Шахтёр» и «Брага».

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