«Милан» назначил Фонсеку новым главным тренером

Дата публикации: 13-06-2024

ФК «Милан» обзавелся новым наставником. Им стал Паулу Фонсека. Информация о назначении 51-летнего португальца появилась на сайте «красно-чёрных».



Стороны подписали соглашение о сотрудничестве до конца сезона 2026/2027. По информации итальянской прессы, «Милан» будет платить специалисту 3 500 000 евро в год.



Прежним местом работы Фонсеки был «Лилль». Под его руководством «доги» завершили сезон на 4-м месте в турнирной таблице французской Лиги 1.



Также португалец в свое время находился у руля таких команд, как «Рома», «Шахтёр» и «Брага».