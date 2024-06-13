«Вест Хэм» приобрел вингера «Палмейраса»

Дата публикации: 13-06-2024

Вингер «Палмейраса» Луис Гильерме продолжит карьеру на туманном Альбионе. Новым клубом 18-летнего бразильца стал «Вест Хэм Юнайтед», о чем сообщает пресс-служба «молотобойцев».



Согласно сведениям «Transfermarkt», сделка оценивается в 23 000 000 евро.



«Вест Хэм» рад объявить о подписании 5-летнего договора с одним из самых многообещающих игроков южноамериканского футбола. Луис Гильерме добро пожаловать в нашу команду!», - говорится в заявлении лондонского клуба.



Гильерме – воспитанник академии «Палмейраса». На сегодняшний день в активе молодого вингера уже 45 матчей за первую команду «зелёно-белых».



В феврале 2023 года Луис вместе со сборной Бразилии (до 20 лет) выиграл чемпионат Южной Америки среди молодежных команд.