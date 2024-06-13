Защитник «Штутгарта» Ито стал игроком «Баварии»

Дата публикации: 13-06-2024

«Бавария» заключила контракт с центральным защитником «Штутгарта». Речь идет о Хироки Ито.



Из информации, опубликованной на сайте мюнхенцев, следует, что контракт 25-летнего японца с «красно-белыми» будет действовать до середины 2028 года.



По неофициальным данным, «Бавария» заплатила за трансфер Ито 30 млн евро. В услугах Хироки был заинтересован лично новоиспеченный наставник немецкого гранда Венсан Компани.



По ходу сезона-2023/24 футболист был задействован в 29 поединках во всех соревнованиях. В них он отдал два голевых паса на своих партнеров по команде.



Стоит отметить, что центрбек является действующим игроком сборной Японии (19 матчей).