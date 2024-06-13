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Стало известно, когда решится будущее Кьезы в «Ювентусе»

Дата публикации: 13-06-2024

Ситуация с будущим Федерико Кьезы в «Ювентусе» остается нерешенной. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, ясность по данному вопросу наступит только после завершения чемпионата Европы-2024.

По словам журналиста, последняя встреча форварда с руководителями туринской команды относительно продления контракта снова не принесла плодов. Федерико остался недоволен предложенным окладом.

Подчеркивается, что в «Юве» намерены оформить сделку на своих условиях, в противном случае «бьянконери» попытаются выгодно продать Кьезу в это трансферное окно, чтобы не потерять его бесплатно в 2025 году.

Нападающий защищает цвета туринцев с лета 2022 года. В прошедшем розыгрыше Серии А Кьеза выходил на поле в 33 встречах (9 забитых мячей / 3 результативных паса).

Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Италии в € 35 млн.

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