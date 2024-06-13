Де Дзерби стал основным кандидатом на пост тренера «Марселя»

Дата публикации: 13-06-2024

Роберто Де Дзерби может продолжить свою тренерскую деятельность во Франции. Журналист Фабрис Хокинс, представляющий «RMC Sport», уверяет, что в 45-летнем итальянце всерьез заинтересован «Марсель».



Президент «провансальцев» Пабло Лонгория является давним поклонником таланта Де Дзерби, еще со времен работы того в «Сассуоло». Специалисту уже предложили контракт на три года.



Напомним, в прошлом сезоне Роберто руководил «Брайтоном». Его команда завершила сезон на 11-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Также «чайки» сумели дойти до 1/4 финала Лиги Европы.



В среду, 13 июня, СМИ распространили информацию, якобы Де Дзерби отказался от тренерского кресла в «Манчестер Юнайтед».