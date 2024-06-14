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Голкипер «Балтики» Латышонок стал игроком «Зенита»

Дата публикации: 14-06-2024

«Балтика» и «Зенит» достигли договоренности относительно перехода Евгения Латышонка в клуб из Санкт-Петербурга. Официальный сайт «сине-бело-голубых» сообщает, что вратарь подписал контракт по схеме «4+1» (на 4 года с возможностью продления еще на один сезон).

«Евгений, приветствуем тебя в Петербурге! Желаем достичь новых высот в футболке «Зенита», - говорится в заявлении клуба на его странице в «Telegram».

По информации журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера составила 30 млн рублей (порядка 315 тысяч евро).

Свои первые шаги в футболе Латышонок делал в академии «Краснодара». За «Балтику» выступал с 2019 года. В минувшей кампании 25-летний голкипер сыграл 34 матча, в которых пропустил 44 гола (восемь раз сохранил ворота «на замке»).

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