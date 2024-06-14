«Эвертон» назвал сумму, которую «МЮ» должен заплатить за Брэнтуэйта

Дата публикации: 14-06-2024

«Ман Юнайтед» пытается заполучить Джеррэда Брэнтуэйта. Об этом сообщает «Daily Mail».



«Красные дьяволы» предложили «Эвертону» за защитника 35 000 000 фунтов, но получили отказ. Руководство «ирисок» посчитало данную сумму смешной и потребовало за своего игрока в два раза больше – 70 млн фунтов. Отмечается, что стороны продолжают вести переговоры.



Ранее в британской прессе сообщили об имеющейся договоренности между «манкунианцами» и Брэйтуэйтом по условия контракта. В новой команде центрбек сможет зарабатывать 150-160 тыс фунтов в неделю.



Нынешний трудовой договор Джеррэда с «Эвертоном» истекает в 2027 году. Рыночная ценник на 21-летнего англичанина равняется € 42 млн.