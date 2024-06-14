Одноклубник Кокорина станет игроком ЦСКА

Дата публикации: 14-06-2024

ЦСКА работает над трансфером форварда «Ариса». Целью «армейцев» является Артём Шуманский, о чем передает кипрский ресурс 24sports.com.cy.



Согласно источнику, переход белоруса в московскую команду уже согласован. Сумма сделки, о которой должны объявить на следующей неделе, составит около 1,5 млн евро.



19-летний нападающий – воспитанник детско-юношеской школы футбольного клуба «Витебск». В 2020 году попал в систему БАТЭ. Впоследствии провел за клуб из Борисова 33 игры, забил 5 голов и отдал 2 результативных паса. Цвета «Ариса» Артём защищает с января прошлого года.



В минувшем розыгрыше местного чемпионата молодой бомбардир провел на поле всего 452 минуты в 13 поединках (3 забитых мяча / 2 ассиста).



«Трансфермаркт» оценивает Шуманского в 400 тысяч евро.