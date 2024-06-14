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У «Ромы» и «Эвертона» будет один владелец

Дата публикации: 14-06-2024

Как сообщает «Sky Sports», «Эвертон» близок к смене владельца. В течение 48 часов клуб АПЛ перейдет под управление инвестиционной компании «Friedkin Group», владельцем которой является бизнесмен-миллиардер Дэн Фридкин. На сегодняшний день финансовое состояние американца оценивается в 6,1 млрд долларов.

В 2020 году Фридкин приобрел итальянскую «Рому». По данным СМИ на сделку он потратил порядка 600 млн евро.

Подчеркивается, что до 31 мая мажоритарный акционер «ирисок» Фархад Мошири был связан соглашением с инвестиционной группой «777 Partners» из США, из-за чего не имел возможности вступать в переговоры с потенциальными покупателями «Эвертона». Однако теперь Мошири готов к продаже находящихся в его распоряжении 94,1% акций клуба.

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