Источник: Глушенков переходит в «Зенит»

Дата публикации: 14-06-2024

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков находится в одном шаге от продолжения карьеры в «Зените». По информации «Чемпионата», в ближайшее время стороны должны подписать договор о сотрудничестве.



Ранее в СМИ сообщалось, что покупка 24-летнего исполнителя обойдется команде Сергея Семака в 6 000 000 евро – именно такая сумма указана в контракте Максима в качестве отступных.



Глушенков обучался футболу в стенах известной российской школы «Чертаново». Игроком «Локомотива» он стал в декабре 2022 года. В прошедшем сезоне хавбек был задействован в 38 матчах (8 голов, 21 результативная передача).



Портал Transfermarkt.de оценивает игрока «железнодорожников» в 11 млн евро.