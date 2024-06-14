17:43 ()
Свернуть список

Источник: Глушенков переходит в «Зенит»

Дата публикации: 14-06-2024

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков находится в одном шаге от продолжения карьеры в «Зените». По информации «Чемпионата», в ближайшее время стороны должны подписать договор о сотрудничестве.

Ранее в СМИ сообщалось, что покупка 24-летнего исполнителя обойдется команде Сергея Семака в 6 000 000 евро – именно такая сумма указана в контракте Максима в качестве отступных.

Глушенков обучался футболу в стенах известной российской школы «Чертаново». Игроком «Локомотива» он стал в декабре 2022 года. В прошедшем сезоне хавбек был задействован в 38 матчах (8 голов, 21 результативная передача).

Портал Transfermarkt.de оценивает игрока «железнодорожников» в 11 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close