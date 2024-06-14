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«ПСЖ» объявил о переходе Сафонова

Дата публикации: 14-06-2024

«Пари Сен-Жермен» наконец-то официально объявил о закрытии сделки по переходу в команду голкипера сборной России Матвея Сафонова.

Сообщается, что соглашение 24-летнего футболиста с чемпионом Франции рассчитано до середины 2029 года.

Ранее авторитетный журналист из Италии Фабрицио Романо рассказал, что «ПСЖ» и «Краснодар» согласовали трансфер Сафонова за € 20 000 000 (с учетом бонусных отчислений). Таким образом, россиянин стал самым дорогим стражем ворот в истории парижан. До этого рекорд принадлежал Кейлору Навасу, которого купили за 15 миллионов евро.

Сафонов, являющийся выпускником академии «Краснодара», в общей сложности отыграл за «чёрно-зелёных» в 175 встречах, пропустив в них 208 мячей (53 раза отстоял «на ноль»).

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