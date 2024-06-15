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Конте хочет убрать Осимхена из «Наполи»

Дата публикации: 15-06-2024

«Наполи» может расстаться с одним из своих ключевых игроков. Как сообщает «The Guardian», Антонио Конте, возглавивший команду на прошлой неделе, настаивает на продаже 25-летнего Виктора Осимхена.

Давний интерес к нигерийцу питают «Челси» и «Арсенал», но фаворитом в споре за футболиста называют саудовский «Аль-Ахли», который готов выплатить клаусулу в размере 120 000 000 евро.

В прошедшем сезоне на счету Виктора 32 матча, 17 голов и 4 результативные передачи.

Контракт форварда с «адзурри» в силе до лета 2026 года. Эксперты «Transfermarkt» оценивают Осимхена в € 100 млн.

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