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Источник: защитник «Крыльев Советов» близок к переходу в «Спартак»

Дата публикации: 15-06-2024

Левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в ближайшее время может пополнить состав «Спартака». Потенциальный трансфер оценивается в 1,25 млн евро, о чем информирует «Metaretings».

Сейчас стороны работают над согласованием условий контракта. Отмечается, что в случае успешной сделки фулбеку «красно-белых» Леону Классену придется уйти в аренду.

Горшков – воспитанник «Чертаново», за самарский клуб выступает с 2022 года. Во всех турнирах минувшего сезона Юрий провел 34 игры, отметившись 4 забитыми мячами и 2 ассистами.

«Крылья Советов» заняли девятое место в Премьер-лиге. «Спартак» финишировал пятым.

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