Капитан «Барселоны» может оказаться в другом каталонском клубе

Дата публикации: 15-06-2024

Серхи Роберто может сменить клуб внутри чемпионата Испании. В услугах капитана «Барселоны» заинтересована «Жирона». Такой информацией располагает «Mundo Deportivo».



Сообщается, что 32-летний хавбек, чей трудовой договор с «сине-гранатовыми» подходит к концу – истекает всего через 15 дней, пока не знает, где он будет играть в следующем сезоне. «Барса» испытывающая финансовые трудности, не спешит предлагать футболисту новый контракт.



Помимо «Жироны» за ситуацией вокруг Серхи следят еще два представителя Ла Лиги – «Валенсия» и «Севилья».



Напомним, Роберто является воспитанником «Барселоны». Его дебют за первую команду каталонцев датируется 10 ноября 2010 года. С тех пор он принял участие в 373 поединках на клубном уровне.



Ориентировочная стоимость полузащитника на трансферном рынке – 2,5 млн евро.