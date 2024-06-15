«Тоттенхэм» сделал предложение по Кубо в размере € 50 млн

Дата публикации: 15-06-2024

«Тоттенхэм Хотспур» нашел усиление в «Реал Сосьедаде». По данным СМИ, лондонцы нацелены на подписание Такефусы Кубо.



«Шпоры» уведомили испанский клуб о готовности заплатить за вингера 50 000 000 евро. Однако сан-себастьянцы хотят получить за трансфер подопечного не менее 60 миллионов.



Кубо перебрался в «Сосьедад» из мадридского «Реала» в 2022 году. По ходу прошлой кампании японский футболист провел 41 матч (7 голов, 5 результативных передач). Его соглашение с «бело-голубыми» действует до конца июня 2029 года.



Добавим, 25-летний вингер имеет в своем послужном списке 35 встреч в составе национальной сборной Японии.



Источник – «Mundo Deportivo».