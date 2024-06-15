«Аталанта» выкупила де Кетеларе у «Милана»

Дата публикации: 15-06-2024

Шарль де Кеталаре продолжит карьеру в «Аталанте». Пресс-служба бергамасков сообщила, что атакующий полузащитник подписал полноценный контракт с командой Джан Пьеро Гасперини.



Детали сделки не разглашаются. Однако «Transfermarkt» удалось узнать, что выкуп прав на футболиста стоил «оробичам» € 22 млн.



Напомним, в прошлом сезоне 23-летний бельгиец защищал цвета «Аталанты» на правах аренды из «Милана». Шарль был задействован в 50 встречах, в которых ему удалось записать на свой счет 25 очков по системе «гол + пас» (14 + 11).



Вместе с «Аталантой» хавбек выиграл Лигу Европы. В Серии А «чёрно-синие» заняли 4-ю строчку в турнирной таблице.