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Санчо может перейти в «Ювентус»

Дата публикации: 15-06-2024

В «Ювентусе» рассматривают возможность трансфера вингера «МЮ» Джейдона Санчо. В данном случае речь идет об аренде игрока на следующий сезон.

Так, издание «La Gazzetta dello Sport» утверждает, что руководители «бьянконери» готовы приютить у себя в команде Джейдона, который не желает возвращаться на «Олд Траффорд» из-за конфликта с Эриком тен Хагом. При этом у туринцев есть одно обязательное условие: боссы «Юнайтед» должны взять на себя существенную часть его зарплаты. По некоторым данным, 24-летний футболист зарабатывает почти 8,5 млн евро в год.

Напомним, в январе Санчо на правах аренды вернулся в дортмундскую «Боруссию», где уже играл с 2017 по 2021 год. В 14 матчах Бундеслиги он отличился 2 голами и 3 ассистами.

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