«Лейпциг» объявил о продлении контракта с Марко Розе

Дата публикации: 19-06-2024

«РБ Лейпциг» посредством своего официального сайта уведомил общественность о заключении нового контрактного соглашения с главным тренером Марко Розе. Договор между сторонами будет в силе до лета 2026 года.



Розе – уроженец Лепцига. Тренерской деятельностью 47-летний специалист занимается с 2010 года. Его сотрудничество с «быками» началось в 2022 году, когда Марко сменил этой должности Доменико Тедеско.



Под руководством Розе «красно-белые» выиграли Кубок Германии (2022/23), а также Суперкубок страны (2023). Минувший розыгрыш Бундеслиги команда завершила на 4-й строчке в турнирной таблице.



Ранее Розе работал с «Боруссией» (Дортмунд), «Боруссией» (Мёнхенгладбах) и «Ред Булл Зальцбург».