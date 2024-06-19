Карвахаль не поедет в Саудовскую Аравию

Дата публикации: 19-06-2024

Крайний защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль определился со своим будущим.



Как пишет «Todoficajes», футболист «Реала», получивший предложение из Саудовской Аравии, решил продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». Более того, в ближайшее время 32-летний Карвахаль продлит контракт с «королевским клубом» до конца сезона 2025/2026. Напомним, действующее соглашение игрока истекает летом 2025 года.



Защитник является воспитанником «Реала». За первую команду «сливочных» Дани дебютировал в 2013 году. С того момента он наиграл 416 матчей на клубном уровне (13 голов и 64 ассиста).



«Transfermarkt» оценивает Карвахаля в 12 000 000 евро.