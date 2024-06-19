«Барселона» выбрала между Диасом и Уильямсом

Дата публикации: 19-06-2024

Каталонская «Барселона» работает над усилением атакующего потенциала команды в преддверии нового сезона.



На радаре у «сине-гранатовых» находятся сразу два вингера – Луис Диас из «Ливерпуля» и Нико Уильямс, представляющий «Атлетик» (Бильбао). Об этом сообщает «Marca».



Согласно источнику, спортивный директор «Барсы» Деку и новый главный тренер команды Дитер Флик сошлись во мнении, что целью номер один в это трансферное окно должен стать колумбиец. Однако заполучить Диаса будет нелегко из-за его рыночной цены в 75 млн евро.



В прошедшей кампании 27-летний игрок поучаствовал в 51 встрече во всех турнирах. В них он стал автором 13 забитых мячей и 5 результативных передач.