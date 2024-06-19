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«Порту» может выкупить Ренана у «Зенита»

Дата публикации: 19-06-2024

«Порту» заинтересован в трансфере игрока «Зенита». Речь идет о Роберте Ренане.

По данным инсайдера Бруно Андраде, «драконы» в летнее межсезонье рассчитывают подписать двух центральных защитников и одним из кандидатов на эту позицию считается Ренан.

Центрдеф пришел в «Зенит» в январе 2023-го свободным агентом. За команду Сергея Семака 20-летний бразилец отыграл 18 матчей (без результативных действий). В настоящее время футболист находится в аренде в «Интернасьонале» (до 31 декабря).

Трудовой договор Ренана с «сине-бело-голубыми» в силе до 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость защитника – € 9 млн евро.

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