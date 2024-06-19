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«Астон Вилла» договорилась о трансфере игрока «Челси»

Дата публикации: 19-06-2024

Защитник «Челси» Ян Матсен близок к смене клубной прописки, передает известный журналист «The Athletic» Дэвид Орштейн.

«Астон Вилла» согласовала переход голландца с руководством «аристократов». Ожидается, что сумма сделки составит 37,5 млн евро.

Мадсен попал в систему «Челси» в 2018 году. Выступал за команды U18 и U23. С 2020-го колесил по арендам: «Чарльтон Атлетик», «Ковентри Сити» и «Бернли». Первую половину сезона-23/24 отыграл в «Челси», затем отправился в аренду в дортмундскую «Боруссию». В 23 поединках за «шмелей» забил 3 мячами и отдал 2 голевые передачи.

Сейчас 22-летний футболист находится в сборной Нидерландов, которая участвует в Евро-2024.

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