00:56 ()
Свернуть список

Суперклуб АПЛ сделал запрос по Кварацхелии

Дата публикации: 19-06-2024

Будущее Хвичи Кварацхелии окутано туманом.

В последнее время пресса активно «сватала» грузинского футболиста в «Пари Сен-Жермен». Однако, как утверждает журналист Экрем Конур, у 23-летнего вингера появился еще один интересный вариант продолжения карьеры. Список потенциальных работодателей Кварацхелии пополнил «Ливерпуль». Английский гранд уже сделал запрос по игроку.

На днях отец Хвичи Бадри Кварацхелия выразил недовольство частой сменой тренеров в «Наполи». Кроме того, агент вингера Мамука Джугели также заявил, что его клиент хочет сменить команду после чемпионата Европы.

В свою очередь, в «Наполи» жестко отреагировали на резонансные высказывания следующим образом: «Напоминаем, у Кварацхелии есть действующий контракт с клубом. Таким образом, решать будущее игрока будут не люди из его окружения, а руководство «Наполи». Тема закрыта!».

Рыночная стоимость Хвичи составляет 80 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close