Суперклуб АПЛ сделал запрос по Кварацхелии

Дата публикации: 19-06-2024

Будущее Хвичи Кварацхелии окутано туманом.



В последнее время пресса активно «сватала» грузинского футболиста в «Пари Сен-Жермен». Однако, как утверждает журналист Экрем Конур, у 23-летнего вингера появился еще один интересный вариант продолжения карьеры. Список потенциальных работодателей Кварацхелии пополнил «Ливерпуль». Английский гранд уже сделал запрос по игроку.



На днях отец Хвичи Бадри Кварацхелия выразил недовольство частой сменой тренеров в «Наполи». Кроме того, агент вингера Мамука Джугели также заявил, что его клиент хочет сменить команду после чемпионата Европы.



В свою очередь, в «Наполи» жестко отреагировали на резонансные высказывания следующим образом: «Напоминаем, у Кварацхелии есть действующий контракт с клубом. Таким образом, решать будущее игрока будут не люди из его окружения, а руководство «Наполи». Тема закрыта!».



Рыночная стоимость Хвичи составляет 80 000 000 евро.