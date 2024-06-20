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«Ростов» объявил о переходе Кучаева

Дата публикации: 20-06-2024

 

Константин Кучаев продолжит карьеру в «Ростове». «Жёлто-синие» заключили договор с 26-летним полузащитником по схеме «1+2» (на сезон с опцией продления еще на два года).

Официально футболист пополнит обойму команды Валерия Карпина 1 июля в качестве свободного агента после истечения срока контракта с «Пари НН».

«Костя, мы рады приветствовать тебя в «Ростове». Желаем успехов и яркой игры», - говорится в заявлении клуба.

Кучаев является воспитанником академий «Мастер-Сатурн» (г. Егорьевск) и ЦСКА. За основную команду «армейцев» выступал с 2017 года и провел более 150 игр. Вместе со столичной командой он выиграл Кубок России (2022/23).

В 11 матчах за «Пари НН» на счету Константина 1 голевой пас.

Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает россиянина в 2 млн евро.

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