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«Фиорентина» и «Милан» интересуются Депаем

Дата публикации: 20-06-2024

Форвард «Атлетико» и сборной Нидерландов Мемфис Депай находится на радаре у нескольких клубов Серии А. 30-летний футболист может продолжить карьеру в «Милане» или «Фиорентине», передает «La Gazzettа dello Sport».

«Россонери», испытывающие проблемы в переговорах с Джошуа Зиркзее из «Болоньи», приняли решение переключиться на других кандидатов. Внимание итальянского гранда привлек Депай, который уже 1 июля станет свободным агентом.

В «Фиорентине» также видят в 30-летнем голландце игрока, способного усилить атакующий потенциал команды. Однако проблемой для флорентийцев является высокая заработная плата Мемфиса. Как известно, в «Атлетико» он зарабатывает почти 4 млн евро.

Депай пополнил ряды «матрасников» в январе 2023 года. С того момента нападающий поучаствовал в 40 поединках за команду Диего Симеоне, отметившись 13 мячами и 2 голевыми передачами.

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