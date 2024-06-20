Официально: Глушенков – игрок «Зенита»

Дата публикации: 20-06-2024

Пресс-служба «Зенита» отрапортовала о появлении в клубе очередного новичка.



Сообщается, что после серии непростых переговоров «Зениту» таки удалось согласовать с «Локомотивом» трансфер лучшего ассистента сезона-23/24 Максима Глушенкова. Футболист поставил подпись под 4-летним контрактом с «сине-бело-голубыми».



Накануне в СМИ появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга заплатит за переход хавбека 600 миллионов рублей (приблизительно 6,5 млн евро).



Глушенков выступал за «железнодорожников» с января 2023 года. В минувшей кампании он выходил на поле в 38 матчах во всех соревнованиях, в которых стал автором 8 голов и 21 ассиста.



Рыночный ценник на 24-летнего Глушенкова, согласно Transfermarkt.de, равняется € 11 млн.