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«Челси» сделал три предложения по трансферу Омородиона

Дата публикации: 20-06-2024

Лондонский «Челси» уже трижды пытался заполучить в свои ряды центрфорварда «Атлетико» Самюэля Омородиона. Об этом пишет журналист Маттео Моретто.

По словам инсайдера, последнее предложение англичан составило 50 млн евро, не считая бонусов, но руководители «матрасников» отказались продавать своего подопечного.

Мадридцы намерены сохранить 20-летнего футболиста на следующий сезон. В то же время отмечается, что «Атлетико» не станет удерживать нападающего, если найдется клуб, готовый выложить за него 80 000 000 евро.

В сезоне 2023/2024 Омородион защищал цвета «Алавеса» на правах аренды. В 35 встречах Ла Лиги испанец записал на свой счет 9 голов.

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