10:00 ()
Свернуть список

«Спартак» принял решение по Медине

Дата публикации: 20-06-2024

«Спартак» собирается проредить состав. Ожидается, что в это трансферное окно «красно-белые» попробуют избавиться от Хесуса Медины. Такой информацией располагает «Metaratings».

Руководство московского клуба открыто к предложениям по правому вингеру. При этом подчеркивается, что сам 27-летний парагваец хотел бы продолжить свою игровую карьеру в футболке «Спартака».

Напомним, Хесус перебрался в «народную команду» из ЦСКА прошлым летом. Сумма сделки – 6 000 000 евро. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги он был задействован 24 раза (5 голов, 1 результативный пас). Также в активе Медины 10 матчей в Кубке России (3 ассиста).

Со «Спартаком» парагваец, которого эксперты «Transfermarkt» оценивают в 5 миллионов евро, связан контрактом до лета 2026 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close