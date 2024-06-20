«Спартак» принял решение по Медине

Дата публикации: 20-06-2024

«Спартак» собирается проредить состав. Ожидается, что в это трансферное окно «красно-белые» попробуют избавиться от Хесуса Медины. Такой информацией располагает «Metaratings».



Руководство московского клуба открыто к предложениям по правому вингеру. При этом подчеркивается, что сам 27-летний парагваец хотел бы продолжить свою игровую карьеру в футболке «Спартака».



Напомним, Хесус перебрался в «народную команду» из ЦСКА прошлым летом. Сумма сделки – 6 000 000 евро. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги он был задействован 24 раза (5 голов, 1 результативный пас). Также в активе Медины 10 матчей в Кубке России (3 ассиста).



Со «Спартаком» парагваец, которого эксперты «Transfermarkt» оценивают в 5 миллионов евро, связан контрактом до лета 2026 года.