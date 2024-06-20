Пиоли может возглавить гранд из Саудовской Аравии

Дата публикации: 20-06-2024

Экс-наставник «Милана» Стефано Пиоли претендует на работу в клубе саудовской Про-лиги.



58-летний специалист возглавляет шорт-лист тренеров для «Аль-Иттихада», о чем утверждает журналист Фабрицио Романо. Нынешний рулевой «тигров» Марсело Гальярдо вскоре покинет команду из-за конфликта с Каримом Бензема. Аргентинец остался недоволен тем фактом, что президент «Аль-Иттихада» встал на сторону футболиста.



По итогам прошлого сезона «чёрно-жёлтые» заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.



«Милан» объявил об уходе Пиоли по завершении сезона-2023/24, несмотря на то, что «россонери» финишировали вторыми в Серии А.