13:33 ()
Свернуть список

Звезда «Реала» может уйти из-за Мбаппе – названо имя

Дата публикации: 21-06-2024

«Реал» рискует потерять одного из ключевых игроков этим летом.

По информации «Todofichajes», нападающий «сливочных» Родриго раздумывает над своими перспективами в связи с предстоящим появлением в Мадриде Килиана Мбаппе.

У 23-летнего футболиста есть опасения, что из-за звездного француза его игровое время на поле будет сильно ограничено. Родриго не исключает, что ему придется искать новую команду. Бразильцу был бы интересен вариант с «ПСЖ» или одним из топ-клубов АПЛ.

В прошлом сезоне в активе форварда 17 голов и 9 результативных передач, которые он оформил в 51 матче во всех турнирах.

Контрактное соглашение Родриго с «галактикос» рассчитано до середины 2028 года. Transfermarkt.de оценивает его рыночную стоимость в 110 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close