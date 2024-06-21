Звезда «Реала» может уйти из-за Мбаппе – названо имя

Дата публикации: 21-06-2024

«Реал» рискует потерять одного из ключевых игроков этим летом.



По информации «Todofichajes», нападающий «сливочных» Родриго раздумывает над своими перспективами в связи с предстоящим появлением в Мадриде Килиана Мбаппе.



У 23-летнего футболиста есть опасения, что из-за звездного француза его игровое время на поле будет сильно ограничено. Родриго не исключает, что ему придется искать новую команду. Бразильцу был бы интересен вариант с «ПСЖ» или одним из топ-клубов АПЛ.



В прошлом сезоне в активе форварда 17 голов и 9 результативных передач, которые он оформил в 51 матче во всех турнирах.



Контрактное соглашение Родриго с «галактикос» рассчитано до середины 2028 года. Transfermarkt.de оценивает его рыночную стоимость в 110 млн евро.