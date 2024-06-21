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«Фулхэм» снова интересуется защитником «Челси»

Дата публикации: 21-06-2024

«Фулхэм» возобновил интерес к центрдефу «Челси». Речь идет о Трево Чалобе. Об этом пишет «Evening Standard».

Согласно источнику, «дачники» рассчитывают заполучить футболиста в свои ряды в это межсезонье. У Трево еще 4 года по контракту с «Челси». Рыночный ценник на футболиста равняется € 13 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что «аристократы» могут расстаться с 24-летним Чалобой, поскольку уже 1 июля состав команды Энцо Марески на правах свободного агента пополнит Тосин Адарабио, до этого выступавший в «Фулхэме».

В сезоне-23/24 Чалоба сыграл 13 матчей в АПЛ и отметился одной результативной передачей.

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