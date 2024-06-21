Источник: Олисе сменит «Кристал Пэлас» на топ-клуб Бундеслиги

Дата публикации: 21-06-2024

Правый вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе, похоже, этим летом отправится в «Баварию». Об этом сообщает журналист «The Athletic» Дэвид Орнштейн.



По информации источника, 22-летний футболист из имеющихся вариантов выбрал именно команду Венсана Компани, поэтому ожидается, что мюнхенцы достигнут договоренности не только с игроком, но и с руководством «орлов».



Отмечается, что подписать Олисе хотел «Челси», однако лондонцы вышли из этой гонки из-за своих ограниченных финансовых возможностей на фоне необходимости соблюдения правил прибыли и устойчивого развития АПЛ.



Кроме того, предметный интерес к французскому вингеру сохранялся со стороны «Ньюкасла», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но «Баварии» удалось опередить конкурентов с Туманного Альбиона.



В прошлом сезоне Майкл из-за травм провел за «Кристал Пэлас» 19 матчей в рамках чемпионата Англии, в которых забил 10 голов и отдал 6 ассистов.