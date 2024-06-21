«Ливерпуль» следит за футболистом с ценником в 120 млн евро

Дата публикации: 21-06-2024

«Ливерпуль» пополнил список клубов, которые проявляют заинтересованность в услугах полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы. При этом каких-либо конкретных шагов «мерсисайдцы» пока не предпринимали, передает «Mirror».



Мусиала – уроженец немецкого города Фульда. В 7-летнем возрасте попал в школу «Саутгемптона», на тот момент семья Джамала проживала в Англии. Спустя год был приглашен в академию «Челси», где впоследствии провел восемь лет. В 2019 году присоединился к «Баварии». В 2020-м дебютировал в основном составе мюнхенского клуба в возрасте 17 лет и 115 дней. В марте 2021 года сыграл свой первый матч в футболке сборной Германии.



В минувшей кампании Мусиала поучаствовал в 40 встречах за «Баварию» во всех соревнованиях, забил 14 голов и отдал 8 ассистов.



Сейчас атакующий хавбек в составе своей национальной команды играет на чемпионате Европы (2 гола в 2 матчах). Известный ресурс «Transfermarkt» оценивает 21-летнего немца в 120 000 000 евро.