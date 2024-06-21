«Бавария» хочет подписать одного из лидеров действующего чемпиона Италии

Дата публикации: 21-06-2024

«Бавария» положила глаз на Хакана Чалханоглу. На данном этапе своей карьеры 30-летний футболист защищает цвета миланского «Интера».



По информации журналиста Ягыза Сабункуоглу, мюнхенцы уже провели встречу с представителем опорника Гордоном Стипичем, на которой им поступил ясный сигнал о готовности Чалханоглу вернуться в Бундеслигу. При этом никаких контактов на уровне клубов еще не было.



Напомним, Чалханоглу выступал в Германии за «Гамбург» (2012-2014) и «Байер» (2014-2017).



По ходу сезона-2023/24 полузащитник был задействован в 40 встречах на клубном уровне (15 голов, 3 результативных паса).



Рыночная стоимость капитана сборной Турции – 45 миллионов евро (данные с сайта «Трансфермаркт»).