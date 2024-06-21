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«Локомотив» присматривается к Бакаеву

Дата публикации: 21-06-2024

Московский «Локомотив» продолжает комплектовать состав перед новым сезоном. Как сообщает издание «Евро-Футбол», боссы «красно-зелёных» рассматривают вариант с подписанием полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

В сентябре прошлого года россиянин ушел в аренду в «Аль-Вахду» (ОАЭ) до конца 2024-го. Однако по последним данным Бакаев досрочно вернется в расположение «сине-бело-голубых» в июле.

Напомним, на этой неделе ряды «Локо» покинул Максим Глушенков, перешедший в «Зенит». Также накануне агент Антона Миранчука заявил, что хавбек с вероятностью в 99,9% не продлит истекающий контракт с «железнодорожниками».

В составе «Аль-Вахды» Бакаев выходил на поле в 25 поединках. В них он отличился 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

Согласно оценке специалистов портала «Transfermarkt», стоимость Бакаева составляет 2 000 000 евро.

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