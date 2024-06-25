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Виллиан Жозе переходит в «Спартак»

Дата публикации: 25-06-2024

Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе едет в Россию.

Сообщается, что 32-летний игрок согласовал контракт с московским «Спартаком» на 2 года. Сумма сделки составит € 1,5 млн.

Виллиан защищает цвета «Бетиса» с лета 2021-го. «Зелёно-белые» арендовали его на сезон с последующим выкупом за 10 миллионов евро. В прошедшей кампании бразильский центрфорвард провел 43 встречи. В них он сумел отличиться 14 голами и 6 ассистами.

Трудовой договор футболиста с испанским клубом в силе до 2026 года. Именитый интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает Жозе в 5 000 000 евро.

Источник – журналист «ESPN» Виктор Моралес.

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