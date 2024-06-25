Виллиан Жозе переходит в «Спартак»

Дата публикации: 25-06-2024

Нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе едет в Россию.



Сообщается, что 32-летний игрок согласовал контракт с московским «Спартаком» на 2 года. Сумма сделки составит € 1,5 млн.



Виллиан защищает цвета «Бетиса» с лета 2021-го. «Зелёно-белые» арендовали его на сезон с последующим выкупом за 10 миллионов евро. В прошедшей кампании бразильский центрфорвард провел 43 встречи. В них он сумел отличиться 14 голами и 6 ассистами.



Трудовой договор футболиста с испанским клубом в силе до 2026 года. Именитый интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает Жозе в 5 000 000 евро.



Источник – журналист «ESPN» Виктор Моралес.