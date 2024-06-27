Агент Мартинеса заявил, что Лаутаро останется в «Интере»

Дата публикации: 27-06-2024

Агент Алехандро Камано, ведущий дела форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, отреагировал на слухи касательно будущего своего подопечного. Напомним, ранее сообщалось, что капитан «нерадзурри» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.



«Не знаю, откуда СМИ берут такую информацию, но на данный момент нет ни единого шанса, что Лаутаро уедет в Саудовскую Аравию. Тем более между нами и руководством «Интера» уже есть договоренность о новом контракте», - цитирует Камано «WinWin».



Мартинес выступает за миланский клуб с 2018 года. В прошлом сезоне 26-летний бомбардир провел 44 поединка, забил 27 голов и отдал 7 результативных передач.



Нынешний трудовой договор аргентинца с «Интером» истекает в 2026 году. «Transfermarkt» оценивает Лаутаро в 110 000 000 евро.