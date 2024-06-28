«Зенит» хочет купить хавбека сборной Сербии

Дата публикации: 28-06-2024

По информации «Tuttosport», санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении центрального полузащитника «Торино» Ивана Илича, который также может сыграть на позиции опорника.



Отмечается, что российский топ-клуб готов выложить за действующего игрока сборной Сербии порядка 25 000 000 евро.



Илич – выпускник академии «Црвены Звезды». В 2017 году был продан в «Манчестер Сити», за который в итоге так и не дебютировал. Сразу после закрытия сделки он ушел в аренду в свой бывший клуб. Позже ездил набираться опыта в «Земун», НАК (Бреда) и «Верону». В 2021-м покинул ряды «Сити», подписав полноценный трудовой договор с итальянской «Вероной». Цвета нынешней команды футболист защищает с лета 2023 года.



В сезоне-23/24 хавбек выходил на поле в 33 матчах, в которых стал автором 4 голов и 3 результативных передач.



Контрактное соглашение между Иличем и «быками» действует до 30 июня 2027 года. «Transfermartkt» оценивает 23-летнего серба в 18 миллионов евро.