08:26 ()
Свернуть список

«Челси» не продаст Лукаку «Милану» и «Наполи» дешевле, чем за € 40 млн

Дата публикации: 28-06-2024

«Челси» повесил ценник на нападающего Ромелу Лукаку.

По данным «Sky Sport Italia», заинтересованным в услугах бельгийца «Милану» и «Наполи» придется раскошелиться как минимум на 40 млн евро. В противном случае «аристократы» не станут рассматривать их предложения.

Подчеркивается, что боссы «россонери» не готовы платить такую сумму за 31-летнего форварда. «Милан» продолжит следить за ситуацией вокруг Ромелу, и если к концу трансферного окна он не покинет «Стэмфорд Бридж», то итальянский гранд попытается заполучить футболиста в аренду.

Напомним, прошлый сезон Лукаку провел в аренде в «Роме». В 47 матчах во всех соревнованиях Ромелу забил 21 мяч. Также в его активе четыре голевые передачи.

Бельгиец связан контрактными обязательствами с «синими» до конца июня 2026 года. Рыночный ценник на Лукаку составляет € 30 млн (согласно «Трансфермаркт»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close