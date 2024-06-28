«Челси» не продаст Лукаку «Милану» и «Наполи» дешевле, чем за € 40 млн

Дата публикации: 28-06-2024

«Челси» повесил ценник на нападающего Ромелу Лукаку.



По данным «Sky Sport Italia», заинтересованным в услугах бельгийца «Милану» и «Наполи» придется раскошелиться как минимум на 40 млн евро. В противном случае «аристократы» не станут рассматривать их предложения.



Подчеркивается, что боссы «россонери» не готовы платить такую сумму за 31-летнего форварда. «Милан» продолжит следить за ситуацией вокруг Ромелу, и если к концу трансферного окна он не покинет «Стэмфорд Бридж», то итальянский гранд попытается заполучить футболиста в аренду.



Напомним, прошлый сезон Лукаку провел в аренде в «Роме». В 47 матчах во всех соревнованиях Ромелу забил 21 мяч. Также в его активе четыре голевые передачи.



Бельгиец связан контрактными обязательствами с «синими» до конца июня 2026 года. Рыночный ценник на Лукаку составляет € 30 млн (согласно «Трансфермаркт»).