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Аллегри может возглавить сборную Сербии

Дата публикации: 28-06-2024

Массимилиано Аллегри может стать новым главным тренером сборной Сербии, о чем сообщается на страницах издания «La Gazzetta dello Sport».

Напомним, 56-летний специалист был уволен из «Ювентуса» в мае этого года.

Согласно источнику, в Футбольном союзе Сербии также рассматривают на эту должность Маурицио Сарри, Стефано Пиоли и Юргена Клоппа. Сейчас все трое находятся без работы.

25 июня «белые орлы» сыграли свой последний поединок группового этапа ЧЕ-2024 против Дании (0:0). Команда Драгана Стойковича с 2 очками после трех игр оказалась на последнем 4 месте в группе C и выбыла из турнира.

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