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«Динамо» не будет продлевать контракт с Шуниным

Дата публикации: 28-06-2024

Как стало известно журналисту и инсайдеру Ивану Карпову, московское «Динамо» приняло решение не предлагать своему ветерану Антону Шунину новый контракт. Напомним, текущее соглашение с 37-летним вратарем в силе до 30 июня.

При этом «бело-голубые» хотят, чтобы опытный футболист перешел на тренерскую работу в академию «Динамо». Однако сам Антон не торопится вешать перчатки на гвоздь и ищет новый клуб в РПЛ. К слову, 14 июня в прессе появились слухи об интересе к голкиперу со стороны «Пари НН».

Шунин является воспитанником СДЮШОР «Динамо». За свою 17-летнюю карьеру в столичной команде он наиграл 366 матчей, пропустил 408 голов и 125 раз отстоял «на ноль».

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