08:26 ()
Свернуть список

«Арсенал» связался с «Барселоной» по трансферу защитника

Дата публикации: 28-06-2024

Защитник Жюль Кунде, представляющий «Барселону», может попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

Так, «Diario Sport» утверждает, что серьезный интерес к французу проявляет «Арсенал». «Пушкари» уже контактируют с каталонским клубом на предмет возможного перехода 25-летнего игрока.

Кунде пополнил состав «Барсы» в 2021 году. Ранее он выступал за «Севилью» и «Бордо». По ходу минувшей кампании он 48 раз выходил на поле в футболке «блаугранас», отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Его трудовой договор с командой Хави истекает в середине 2027 года. Трансферная стоимость защитника сборной Франции – 45 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close