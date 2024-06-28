«Арсенал» связался с «Барселоной» по трансферу защитника

Дата публикации: 28-06-2024

Защитник Жюль Кунде, представляющий «Барселону», может попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.



Так, «Diario Sport» утверждает, что серьезный интерес к французу проявляет «Арсенал». «Пушкари» уже контактируют с каталонским клубом на предмет возможного перехода 25-летнего игрока.



Кунде пополнил состав «Барсы» в 2021 году. Ранее он выступал за «Севилью» и «Бордо». По ходу минувшей кампании он 48 раз выходил на поле в футболке «блаугранас», отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя ассистами.



Его трудовой договор с командой Хави истекает в середине 2027 года. Трансферная стоимость защитника сборной Франции – 45 млн евро.