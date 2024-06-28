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Карпин продлил контракт со сборной России

Дата публикации: 28-06-2024

Валерий Карпин продолжит работать главным тренером сборной России. Пресс-служба РФС отрапортовала о том, что стороны пролонгировали контракт до июля 2028 года.

Сам 55-летний специалист прокомментировал это событие следующим образом: «Всем привет! Это Валера – главный тренер сборной еще на 4 года».

Национальную команду Карпин принял в 2021 году из рук Станислава Черчесова. Параллельно с этим он трудится в качестве наставника «Ростова».

Напомним, в 2022 году FIFA совместно с UEFA лишили российские сборные и клубы права на участие в турнирах под эгидой организаций.

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