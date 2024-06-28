Та близок к переходу в «Баварию»

Дата публикации: 28-06-2024

Джонатан Та стал на шаг ближе к трансферу в «Баварию». Руководство «Байера» выразило готовность отпустить защитника в стан прямого конкурента.



По сообщениям журналиста «Sky Germany» Флориана Плеттенберга, переговорный процесс между клубами проходит в довольно позитивном ключе. В Леверкузене прекрасно понимают, что Та не собирается продлевать соглашение с «Байером», истекающее летом 2025-го, поэтому продажа сейчас – лучший из возможных вариантов.



Сам футболист уже согласовал с мюнхенцами контракт до 2029 года.



В данный момент 28-летний немец, которого эксперты «Transfermarkt» оценивают в 30 000 000 евро, в составе национальной сборной выступает на чемпионате Европы.