Де Лигт готов перейти из «Баварии» в «МЮ»

Дата публикации: 30-06-2024

В «Манчестер Юнайтед» царит уверенность в том, что клубу удастся подписать Маттейса де Лигта, принадлежащего «Баварии». Такой информацией поделился журналист Фабрицио Романо.



По словам инсайдера, сам голландский футболист хочет продолжить карьеру в Англии.



Ранее в прессе появились слухи о готовности «красных дьяволов» заплатить за 24-летнего центрбека 50 000 000 евро.



В прошедшем сезоне Маттейс поучаствовал в 30 матчах, в которых сумел отличиться 2 голами и 1 ассистом.



Трудовой договор де Лигта с мюнхенским клубом в силе до середины 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока сборной Нидерландов на трансферном рынке – 65 млн евро.