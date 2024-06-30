15:16 ()
Свернуть список

Де Лигт готов перейти из «Баварии» в «МЮ»

Дата публикации: 30-06-2024

В «Манчестер Юнайтед» царит уверенность в том, что клубу удастся подписать Маттейса де Лигта, принадлежащего «Баварии». Такой информацией поделился журналист Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, сам голландский футболист хочет продолжить карьеру в Англии.

Ранее в прессе появились слухи о готовности «красных дьяволов» заплатить за 24-летнего центрбека 50 000 000 евро.

В прошедшем сезоне Маттейс поучаствовал в 30 матчах, в которых сумел отличиться 2 голами и 1 ассистом.

Трудовой договор де Лигта с мюнхенским клубом в силе до середины 2027 года. Ориентировочная стоимость игрока сборной Нидерландов на трансферном рынке – 65 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close